La notizia della scomparsa di Gennaro Panico lascia un vuoto nel cuore di chi ha conosciuto il suo lavoro e la sua visione di città. Geometra e costruttore, Panico è stato una figura centrale nello sviluppo urbano di Giugliano, un uomo che ha saputo coniugare tecnica e sensibilità architettonica.

Giugliano, addio al costruttore Gennaro Panico: è stato fondatore del Borgo Meridiano

Uno dei suoi lasciti più significativi è senza dubbio il Borgo Meridiano, una delle poche opere di rigenerazione urbana realizzate da privati nel centro di Giugliano. Nato negli anni ’90, questo progetto aveva l’ambizione di creare un centro commerciale cittadino che fosse anche un punto di riferimento sociale. Per anni, il Borgo Meridiano ha rappresentato un fulcro della vita commerciale locale, distinguendosi per la qualità degli esercizi e per i servizi offerti alla comunità.

Gennaro Panico ha lasciato un segno tangibile nella sua città, contribuendo con il suo lavoro alla trasformazione e alla crescita di Giugliano. Il suo ricordo vivrà nelle opere che ha realizzato e nell’impatto che ha avuto su chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.