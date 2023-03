È in corso in queste ore la demolizione di un fabbricato a Giugliano, in Via S. Francesco A Patria, Località Vignatella. Il manufatto abusivo rientra in una zona sottoposta a forte vincolo ambientale.

Giugliano, abbattimento in corso in via S.Francesco a Patria

Il fabbricato in questione, dalla superficie di 180mq, veniva utilizzato come locale di officina carrozzeria abusiva priva di ogni autorizzazione ambientale.

Lo stesso rientra in zona agricola E1, priva di reti fognarie comunali ed è coperto dal vincolo sismico e di inedificabilità del piano regolatore comunale. L’attività veniva esercitata scaricando direttamente nel terreno le vernici e solventi provenienti dalla lavorazione di carrozzeria, considerati rifiuti pericolosi ed in tal modo provocando un forte inquinamento ambientale permanente.

L’ordine di demolizione, disposto dalla Procura di Napoli Nord, prevede l’abbattimento del fabbricato, l’acquisizione dell’area e il recupero delle spese giudiziarie da parte del costruttore abusivo.