Col furgone aveva raggiunto le campagne dell’area giuglianese per sversare, senza farsi troppi scrupoli, ben 4 quintali di materiale di risulta edile contenente amianto. L’uomo, un 37enne di Villaricca, è stato subito fermato e denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, con immediata segnalazione al magistrato di turno.

Giugliano, 4 quintali di amianto sversati nelle campagne: nei guai 37enne di Villaricca

I fatti risalgono allo scorso 18 agosto, ma ne è stata data notizia soltanto ora. A quanto pare, il 37enne si trovava tra l’area Asi e quella dei campi rom, a bordo del suo veicolo quando è stato notato da una pattuglia dell’Esercito, operante nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure- Terra dei fuochi”, che, insospettita dalle manovre del mezzo, lo ha seguito e ha allertato il Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano.

I militari sono intervenuti appena in tempo per bloccare il conducente del furgone mentre cercava di scaricare circa 4 quintali di materiale di risulta edile composto di pannelli di fibrocemento e onduline contenenti amianto. Il mezzo è stato sequestrato dai finanzieri e l’uomo denunciato. Sono in corso accertamenti per risalire alla filiera dell’illecito smaltimento dei rifiuti e individuare eventuali responsabili.