Giugliano, 350 giovani in cammino verso Roma: preghiera e missione prima dell’incontro con il Papa

Giugliano ha accolto in questi giorni centinaia di giovani diretti a Roma per il Giubileo dei Giovani. Prima di raggiungere la capitale e vivere l’incontro con Papa Francesco, i ragazzi sono stati ospitati in diverse comunità parrocchiali della città, trasformando Giugliano in una tappa di fede e condivisione.

Nella mattinata di oggi circa 350 giovani sardi del Cammino Neocatecumenale hanno dato vita a un intenso momento di missione popolare. Dopo aver celebrato le lodi mattutine in piazza Gramsci, il gruppo ha attraversato il centro cittadino portando canti e testimonianze di fede. Il cammino si è concluso al Santuario dell’Annunziata, dove i ragazzi si sono raccolti in preghiera davanti alla Madonna della Pace.

Un’esperienza di comunità e spiritualità che anticipa l’atteso pellegrinaggio romano, in cui i giovani incontreranno il Pontefice per vivere insieme il cuore del Giubileo.