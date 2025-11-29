Giugliano, 23enne arrestata per estorsioni al supermercato: per un anno avrebbe imposto “la tassa” ai dipendenti

Una 23enne residente nel campo Rom di via Carrafiello è stata arrestata per tentata estorsione dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. Da circa un anno, secondo gli accertamenti, la giovane avrebbe costretto il direttore e i dipendenti di un supermercato a consegnarle generi alimentari, minacciandoli con la promessa dell’intervento di alcuni “uomini” pronti a distruggere le loro auto.

La scoperta durante un controllo anti-rapina

Durante un servizio di prevenzione, i carabinieri hanno notato la donna discutere animatamente con il direttore del market. Alla vista della pattuglia, la 23enne ha tentato di allontanarsi a bordo della sua Fiat Punto, con i figli di 11 e 8 anni.

Un anno di paura per evitare ritorsioni

Per timore di danneggiamenti ai veicoli, i lavoratori avrebbero ceduto più volte alle richieste della giovane, che monitorava le loro auto per rafforzare le minacce.

Arresto e intervento dei servizi sociali

La donna è stata trasferita nel carcere di Secondigliano, mentre i bambini sono stati affidati al padre. Attivati i servizi sociali del Comune di Giugliano.