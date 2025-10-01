Le segnalazioni della madre della ragazzina erano partite a fine dicembre. La 16enne – originaria di Marano – era già sparita col 40enne. I genitori erano andati a recuperarla ma l’uomo diceva di amarla e non avrebbe interrotto la relazione. Poi la svolta investigativa con la denuncia di scomparsa a marzo. Le articolate indagini dei carabinieri di Giugliano hanno delineato il quadro dell’orrore. L’uomo faceva prostituire la minorenne, organizzava gli incontri e incassa i soldi: 50, 80, 100 euro. C’era anche chi pagava 10 euro per vedere “un po’ di spettacolo”.

Giugliano, 16enne costretta a prostituirsi con un anziano di 73 anni: “Tariffe dai 50 ai 100 euro”

Il 40enne organizzava gli incontri con gli uomini e le prestazioni sessuali che si consumavano in luoghi isolati, parcheggi dei centri commerciali, hotel tra la fascia costiera giuglianese e Castel Volturno. E si sta cercando di capire come la ragazzina entrasse nelle strutture alberghiere nonostante la minore età. L’uomo avrebbe tranquillizzato i “clienti”, dicendo che gli albergatori sapevano già tutto.

I militari dell’Arma hanno effettuato diverse intercettazioni per ricostruire la terribile vicenda. In alcuni casi gli incontri anche con un 73enne di Qualiano. Quest’ultima la incontrata più volte, la chiamava “bambina” e diceva di essere nonno di una ragazza più grande. Le violenze sulla 16enne sarebbero andate avanti almeno fino allo scorso giugno.

Scattano i domiciliari. Lei torna a Marano

Ora il 40enne è stato arrestato e ristretto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Mentre la 16enne, dopo il periodo da incubo, è tornata dei genitori a Marano e dovrà sottoporsi a un periodo di recupero psicologico.