Avrebbe indotto la propria compagna, appena 16enne, a prostituirsi. Una storia agghiacciante quella che arriva da Giugliano, dove i militari della locale Compagnia hanno arrestato un 40enne del posto. L’uomo si sarebbe occupato di procacciare i clienti, organizzare incontri in hotel o in altri luoghi appartati, gestendo i proventi.

Giugliano, arrestato 40enne: avrebbe costretto la compagna 16enne a prostituirsi

A disporre gli arresti domiciliari nei confronti del 40enne, eseguiti dai militari dell’Arma, il gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura di Napoli – IV Sezione Indagini, specializzata in violenza di genere e tutela delle fasce deboli. Nella fattispecie, l’uomo è accusato di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. I fatti risalirebbero tra marzo e giugno 2025 tra Giugliano e Castel Volturno. Le indagini, condotte anche con strumenti tecnici, hanno ricostruito un quadro inquietante a carico del 40enne.