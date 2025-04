Giudice di Pace di Aversa, tavolo tecnico al Comune con sindaci e rappresentanti forensi: pronto un documento al Ministero

Verrà redatto un documento con richieste di risorse agli organi competenti, tra cui il Ministero della Giustizia, da destinare agli uffici giudiziari del territorio. È quanto emerso dal tavolo istituzionale convocato questa mattina dal sindaco di Aversa, Franco Matacena, nell’aula consiliare del Comune per affrontare le criticità del settore, con particolare attenzione alla situazione del Giudice di Pace di Aversa.

Giudice di Pace di Aversa, tavolo tecnico al Comune: pronto un documento al Ministero

L’ufficio di via Castello era stato chiuso per tre giorni a causa dell’ assenza di personale e successivamente riaperto su disposizione del presidente del Tribunale di Napoli Nord, Luigi Picardi. All’incontro hanno partecipato i sindaci dell’Agro Aversano e dell’area Nord di Napoli, il presidente del Tribunale Luigi Picardi e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Gianluca Lauro e altri rappresentati del mondo forense.

Soddisfazione da parte dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord per la convocazione del tavolo e per lo spirito collaborativo mostrato dagli amministratori locali. Più critico, invece, il giudizio nei confronti del presidente del Tribunale Luigi Picardi, che – secondo l’Ordine – si sarebbe sottratto al confronto.

Picardi, dal canto suo, ha snocciolato una serie di dati per evidenziare la grave carenza di personale nel sistema giudiziario del territorio. “La domanda che dobbiamo porci è come poter far funzionare meglio i servizi. Se parliamo di giustizia – e non vorrei utilizzare il termine della “Terra dei Fuochi” – noi capiremo la rilevanza della risposta: viviamo in un’area trascurata dallo Stato, e quando si parla di assenza dello Stato nei servizi fondamentali, parliamo di un dato oggettivo. È un fatto notorio”, ha dichiarato Picardi.

“Il nostro tribunale serve una popolazione di 993mila abitanti, il primo in Italia dopo Napoli e Milano, e conta solo 96 magistrati, a fronte di una media di 160 che sarebbe necessaria per garantire un servizio adeguato. Se a Sondrio c’è un magistrato ogni 10 persone, qui a Napoli Nord dovrebbe esserci uno ogni 5 persone. Pensate che solo il Tribunale di Napoli ha una media pari a 679 magistrati. Il personale amministrativo è ancora più carente: se a Napoli ci sono 3,1 impiegati per magistrato, qui il rapporto scende a 1,7″, ha sottolineato il Presidente del Tribunale di Napoli Nord.

Poi, parlando dell’ufficio del Giudice di Pace, Picardi ha detto rivolgendosi ai sindaci: “Non è il presidente del Tribunale di Napoli Nord a dover intervenire. Ho sentito molte sciocchezze in merito. Il Giudice di Pace e il Tribunale sono due strutture distinte, e il primo, con soli 14 dipendenti, non può garantire il servizio per un bacino di 330mila persone”. Infine, ha respinto le critiche sulla sua presunta inerzia: “Se qualcuno pensa che io non intervenga per problemi tecnici, è fuori strada. Il mio dovere è organizzare le risorse esistenti”. Intanto, l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord porta avanti la sua battaglia legale contro la chiusura dell’ufficio, dopo aver impugnato il provvedimento, poi revocato, dinanzi al Tar. Il ricorso verrà discusso nella prima udienza fissata per il 16 aprile. Per il 10 aprile è prevista una manifestazione, organizzata dall’Ordine, in Piazzetta della Pace.

Le interviste