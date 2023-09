Quest’anno l’Atletico Calvizzano militerà nel campionato di seconda categoria girone E, composto da 14 squadre. L’anno scorso, la squadra del presidente Giovanni Del Prete ha disputato il campionato di terza categoria.

Girone E, prima amichevole per l’Atletico Calvizzano contro la Bagnolese

Insomma, un passo avanti per puntare all’obiettivo fissato a medio termine di disputare il campionato di Promozione e di vincerlo come fece tanti anni fa la gloriosa squadra locale. Domenica la prima amichevole con la gloriosa Bagnolese (vinse il campionato di Eccellenza 1998/99) sul campo “Centro Sportivo La Paratina” di via Nuova Toscanella a Chiaiano.