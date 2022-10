Inizia la partita. Al 2′ punizione per gli ospiti, para Sassi. Al 10′ destro di Rondinella, palla fuori. Al 14′ ci prova Felippe dalla distanza, blocca Avella. Al 17′ Patierno, nulla di fatto. Al 23′ angolo di Gladestony, testa di Salvemini, fuori.

Girone C, Giugliano inarrestabile: battuta la Virtus Francavilla

Al 27′ grande occasione per i padroni di casa con Oyewale, trova Nocciolini che sfiora la rete. Al 30′ Giugliano in vantaggio. Azione personale di Ghisolfi che con il destro centra il palo, sulla ribattuta Gladestony sigla l’1-0. Al 42′ sinistro di Oyewale, devia Avella. Al 44′ Salvemini per Nocciolini che di testa trova il 2-0. Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo. Inizia il secondo tempo. Al 5′ occasione non sfruttata da Ekuban. Al 19′ Gladestony trova in verticale Salvemini che di destro colpisce il palo. Al 24′ traversa per gli ospiti.

Al 32′ azione personale di Ekuban, tiro alto. Due minuti più tardi Giugliano vicino alla terza rete ancora con il suo numero 14. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara con il risultato di 2-0 per il Giugliano.

Giugliano: Sassi, Felippe (37’st Ceparano), Poziello Ciro, Salvemini (37’st Kyeremateng), Oyewale (10’st Gomez), Zullo, Gladestony, Biasiol, Rondinella (16’st Iglio), Ghisolfi, Nocciolini (10’st Piovaccari).

A disposizione: Viscovo, Rob Coprean, Berman, D’Alessio, Rizzo, Poziello Raffale, Scanagatta, De Francesco, Di Dio. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Virtus Francavilla: Avella, Idda, Giorno (16’st Macca), Cardoselli (1’st Ekuban), Miceli, Patierno, Solcia (1’st Carella), Caporale, Pierno (23’st Cisco), Risolo, Mendes (34’st Maiorino).

A disposizione: Milli, Romagnoli, Perez, Mastropietro, Ejesi, Enyan, Minelli. Allenatore: Antonio Calabro. Marcatori: 30’pt Gladestony (G); 44’pt Nocciolini (G). Ammoniti: 23’st Ghisolfi (G); 33’st Mendes (VF); 40’st Biasiol (G). Espulsi: Recupero: 2’pt; 5’st.