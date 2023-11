Michele Di Bari è il nuovo prefetto di Napoli. Lascia la prefettura del capoluogo napoletano Claudio Palomba, che ne è stato alla guida per due anni. All’ormai ex prefetto è stato affidato un nuovo importante incarico al Viminale: Palomba sarà Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Giro di prefetti, a Napoli arriva Michele Di Bari: Palomba al Viminale

Lo ha deciso, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Consiglio dei ministri nella riunione di ieri, insieme ad altri movimenti di prefetti. Claudio Palomba prende così il posto di Claudio Sgaraglia, nominato dal Consiglio dei ministri nuovo prefetto di Milano.

Michele Di Bari, neo prefetto di Napoli, è stato già vicecommissario di governo per la regione Friuli Venezia Giulia e anche prefetto di Vibo Valentia, Modena e Reggio Calabria. In passato è stato capo del Dipartimento immigrazione del ministero dell’Interno con i ministri Matteo Salvini prima e Luciana Lamorgese dopo. Ha anche presieduto il comitato Opere strategiche. Fino alla decisione del Cdm, era l’attuale rappresentante del governo a Venezia. A ricoprire il posto lasciato vacante da Di Bari nel capoluogo veneto è stato chiamato Darco Pellos, che era prefetto di Anzona.