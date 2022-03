Giovanni Angiolini è un medico italiano, accreditato come il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker. Specializzato in ortopedia e traumatologia, con alle spalle master e convegni in giro per il mondo, è stato eletto come il medico più bello di Italia.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Giovanni Angiolini: chi è, età, altezza

Giovanni Angiolini è un chirurgo nato a Sassari il 13 gennaio del 1981, sotto il segno del Capricorno, è alto 186 cm e pesa circa 80 kg. Ha un fisico prestante, i capelli scuri, gli occhi verdi e un sorriso smagliante.

Giovanni Angiolini: medico, Grande Fratello

Di professione è medico, dopo una laurea in Medicina e Chirurgia e una specializzazione in ortopedia.

Ha partecipato, nel 2015, al Grande Fratello, restando all’interno della casa per soli 22 giorni: per motivi di lavoro, infatti, ha lasciato il gioco. Durante la permanenza, ha stretto una relazione amorosa con Mary Falconieri. Successivamente, è apparso in tv in diverse trasmissioni, tra cui Pomeriggio Cinque, e ha condotto Buonasera dottore su TV2000.

Ha diretto anche la rubrica “Dottor G” nel programma I Fatti Vostri su Rai 2 e scritto un libro sul benessere, uscito a giugno del 2020, dal titolo “Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori”.

Giovanni Angiolini: Michelle Hunziker

In questi ultimi giorni, si sta parlando molto di Giovanni e di una sua probabile relazione con la conduttrice Michelle Hunziker, che ha recentemente dichiarato la fine della sua relazione con l’ex marito Tomaso Trussardi, dopo 10 anni insieme e due splendide bambine, Sole e Celeste. I due sono stati paparazzati insieme, mentre si scambiano un bacio e prontamente è stata lanciata la bomba gossip: al momento non ci sono smentite o conferme da parte dei due diretti interessati ma, secondo i ben informati, starebbe nascendo un sentimento.

Giovanni Angiolini: ex fidanzate

Giovanni ha avuto una storia lunga 13 anni con la stessa donna. Terminata questa fase, ha intrapreso diverse relazioni, anche con donne famose. Quella più nota è con Mary Falconieri, concorrente del Grande Fratello nella sua stessa edizione, con cui si è creata una forte intesa nel corso del reality, sfociata in una relazione proseguita lontano dalle telecamere. Tra i due è finita, probabilmente a causa di un tradimento di lui.

Giovanni ha avuto un flirt con Giulia Salemi ed è stato legato anche alla modella e coach fitness spagnola Nieves Bolós

Giovanni Angiolini: Instagram

Su Instagram, Giovanni è seguito da quasi 400mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.