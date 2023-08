Si terranno oggi i funerali di Vincenzo Tizzano e Domenico Gritto, i due giovani, originari di Pozzuoli, morti lo scorso 24 agosto in seguito a un incidente stradale in Albania, dove si trovavano in vacanza.

Le esequie si svolgeranno nella chiesa di Sant’Artema a Monterusciello, quartiere nel quale entrambi vivevano.

Napoletani morti in Albania: oggi i funerali

Alle prime luci dello scorso 24 agosto, Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano si trovavano a bordo di una motocicletta Honda e stavano percorrendo la strada che da Saranda conduce a Ksamil quando il mezzo a due ruote ha impattato frontalmente contro un’automobile, una Mercedes, che proveniva dalla direzione opposta. I due giovani sarebbero rimasti incastrati sotto la vettura: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, che non hanno purtroppo lasciato scampo al 23enne e al 42enne.

Un ragazzo di 17 anni è stato poi arrestato dalla polizia albanese con le accuse di “violazione del codice stradale che ha provocato la morte di diverse persone”. In auto con lui anche un altro minorenne. I due non riportarono gravi ferite.