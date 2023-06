Giovani, Associazioni e imprese. Sono questi i temi che verranno trattati nella prima Stand-Up Giugliano, evento che si terrà venerdì 30 giugno in piazza Gramsci alle ore 18 e promosso da Roberto Tutino, Michele Diana e Francesco Cacciapuoti insieme a tanti altre persone che hanno costruito una piattaforma comune per discutere di una città del futuro.

Giovani, associazioni e imprese a Stand-Up Giugliano: domani alle 18 in piazza Gramsci

Un format che è data dalla esperienza di Stand-Up Napoli e che, man mano, si è allargata anche in altre città come Salerno ed Aversa. L’idea è quella di poter ricreare uno spazio in cui liberamente è possibile esprimere la propria opinione, proporre idee per la crescita della città.

(Comunicato stampa)