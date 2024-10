Per la prima volta nella storia, l’icona di Maria SS. di Casaluce, patrona di Aversa e di Casaluce, è stata accolta in Vaticano da Papa Francesco. La sacra effige, custodita nella parrocchia di Santi Filippo e Giacomo di Aversa per 4 mesi all’anno, è stata portata al cospetto del Santo Padre in occasione dell’udienza generale.

Giornata storica per Aversa, l’icona di Maria SS. Di Casaluce benedetta da Papa Francesco

La delegazione con l’effige è partita stamane da Aversa. Il Vescovo Angelo Spinillo e il Sindaco di Aversa, Francesca Matacena, mostrano ai fedeli la Madonna venerata dalla popolazione dell’agro aversano.

A farne richiesta, in una lettera indirizzata al Reggente della Prefettura della Casa Pontificia Mons. Leonardo Sapienza, è stato don Antonio Fabozzi, parroco della chiesa di via Roma, nonché Santuario di Maria Santissima di Casaluce.

Dal Vaticano la richiesta inoltrata con la missiva è stata subito accolta. La venerata immagine della Vergine con il bambino ha avuto così l’onore di essere benedetta da Papa Francesco. Una giornata storica per le due comunità da sempre fortemente legate all’effige.