Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche al parco commerciale Grande sud di Giugliano iniziative per questo 25 novembre, ricorrenza molto sentita quest’anno alla luce dei recenti fatti di cronaca come il caso di Giulia Cecchetin. La direzione ha voluto fortemente questa giornata per affrontare la grave piaga sociale.

In piazzetta Basile è stato posizionata la panchina rossa per ricordare le vittime dei femminicidi ed è stato distribuito materiale con frasi contro la violenza ed il numero 1522. Una giornata di sensibilizzazione nella galleria commerciale molto apprezzata dai clienti.

VIDEO: