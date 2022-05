Giorgia Soleri è una modella originaria di Milano, nota per essere fidanzata con il cantante dei Maneskin Damiano e per le sue battaglie per sostenere i diritti delle donne. Soffre di endometriosi e vulvodinia, malattie per le quali sensibilizza l’opinione pubblica. Scopriamo maggiori dettagli sulla sua vita privata e professionale.

Giorgia Soleri: chi è, età, altezza

Giorgia è nata a Milano il 3 gennaio 1996, sotto il segno del Capricorno. Ha 26 anni ed è alta 160 cm. Da diversi anni, vive a Roma, dove svolge l’attività di modella legata all’agenzia romana Deck Communication. La ragazza è molto legata a sua madre, sostenendola nel 2019 quando la donna ha dovuto affrontare una grave malattia da cui poi è fortunatamente guarita.

Giorgia Soleri: endometriosi, vulvodinia

Giorgia ha raccontato sui social di soffrire di una vulvodinia, una malattia ginecologica caratterizzata da dolore cronico a carico della vulva e dei tessuti che circondano l’accesso alla vagina. La patologia si può manifestare attraverso un forte bruciore, dolore durante i rapporti sessuali e arrossamento.

La vulvodinia è molto frequente e colpisce circa il 12-15% delle donne, ma può essere diagnosticata tardivamente o addirittura non essere curata per anni perchè non riconosciuta.

Ad agosto 2021, Giorgia si opera di endometriosi. In un’intervista nella trasmissione di Rai Due Tonica, condotta da Andrea Delogu, ha voluto spiegare ulteriormente la sua esperienza attraverso toccanti parole del suo monologo: “Non so più nemmeno quante cose ho perso per colpa del mio dolore. Mi hanno vista decine di specialisti, sono stata ricoverata in decine di ospedali, sono svenuta per strada. Tutto questo è durato otto lunghi anni. Fino a quando due anni fa, questo dolore finalmente ha preso un nome e si è materializzato per tutti: vulvodinia, contrattura pelvica e neuropatia del pudendo, anche detto dolore pelvico cronico. Stasera sono qui rinunciando alla mia privacy per chiedere a gran voce un diritto: un riconoscimento sociale, politico, medico ed economico di una malattia ancora sottovalutata ma estremamente invalidante come la vulvodinia“.

Giorgia Soleri: libro

Giorgia ha scritto un libro in cui ha voluto raccontare della sua malattia, dal titolo “Io la signorina Nessuno”. Si tratta di un manoscritto che riporta poesie. Ecco la dichiarazione della scrittrice: “In tante cose la vita è stata magnanima con me, però mia mamma dice che per le persone l’amore a 5 anni o a 50 è diverso perchè è diversa la consapevolezza che hai di te, ma il dolore è sempre uguale. Non c”è gerarchia del dolore. E scrivere è un modo per esprimerlo in una società che ci vuole iperproduttivi ed ha perso la capacità di metabolizzarlo”.

Giorgia Soleri: Damiano

In merito alla sua vita privata, Giorgia è fidanzata con Damiano, frontman dei Maneskin, da cinque anni: i due si conoscono da otto anni, come si evince da alcune foto da lei pubblicate in cui i due appaiono giovanissimi, al tempo solo amici.

Nonostante i vari impegni internazionali, Damiano cerca sempre di essere presente nella loro relazione e di sostenere in presenza Giorgia durante convegni, interventi e presentazioni del suo libro.

Giorgia Soleri: Instagram

Su Instagram, Giorgia è seguita da oltre 600mila followers, con cui condivide momenti di vita personale e professionale, mettendo in evidenza anche alcuni aspetti più problematici della sua esistenza.