Avrebbe costretto il figlio di 4 anni a vederlo mentre si masturba e riprende la scena con un drone. Con questa accusa è finito a processo un 60enne di Gioia Sannitica (Caserta) davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Gioia Sannitica, costringe il figlio ad assistere mentre si masturba e riprende la scena col drone

La vicenda risale al 2021, quando il bambino aveva appena 4 anni. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe indotto il figlio ad assistere mentre lui si masturbava. Le azioni di autoerotismo venivano riprese con un drone. Una perversione che avrebbe profondamente segnato il piccolo, al punto da spingerlo a raccontare tutto alla mamma.

La denuncia è infatti scattata dalla moglie dell’uomo, in fase di separazione, che avrebbe raccolto la testimonianza del bimbo per poi presentarsi alle forze dell’ordine. Nella prossima udienza, che si terrà nel mese di settembre, verrà ascoltata proprio la madre della vittima e accusatrice del suo ex compagno.