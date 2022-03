Gio Montana è uno dei cantanti che partecipano all’edizione 2021/22 di Amici, eliminato nel corso della prima puntata del serale. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Gio Montana: chi è, età, biografia, vero nome

Gio Montana, all’anagrafe Giovanni Niro, nasce a Milano nel 1998: nella vita svolge il lavoro di cameriere in un bar ma, da sempre, coltiva la passione per la musica. La sua famiglia è molto orgogliosa di lui, anche se inizialmente il padre non era propenso ad appoggiare la sua decisione di intraprendere la carriera musicale.

Vive con i genitori, la sorella, la nipote e due cani in una casa popolare.

Gio Montana: Amici, canzoni

Gio Montana ha dichiarato che per lui entrare ad Amici sarebbe stato un traguardo importante, per poter iniziare finalmente a frequentare una scuola di canto, non avendo mai avuto l’opportunità di farlo in precedenza.

Gio Montana si è autoprodotto una canzone, diventata disco d’oro; riesce ad accedere al serale ed entra quindi nella squadra Zerbi-Celentano insieme ai cantanti Luigi, LDA, Calma e ai ballerini Carola, Leonardo e Michele. Viene, tuttavia, eliminato nel corso della prima puntata.

Gio Montana: fidanzata

In merito alla sua vita privata, il cantante al momento dovrebbe essere single. Non c’è alcuna notizia in merito alla presenza di una fidanzata.

Gio Montana: Instagram

Su Instagram, Gio è seguito da circa 46,5mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla vita privata e professionale.