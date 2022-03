LDA è un cantante di 18 anni, figlio del noto Gigi D’Alessio, attualmente tra i concorrenti del serale di Amici, in onda in prima serata su Canale 5.

Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

LDA: chi è, età, vero nome, padre

LDA è il nome d’arte di Luca D’Alessio: nato nel 2003 a Napoli, ha 18 anni e si è già fatto notare nel mondo della musica, pur essendo giovanissimo.

Il rapper è il terzogenito di Gigi D’Alessio, nato dal primo matrimonio del cantante con Carmela Barbato. Segue le orme del padre, coltivando la passione per la musica.

LDA: Gigi D’Alessio

Luca tiene molto a definire la sua immagine: proprio per questo, ha scelto di presentarsi in televisione con lo pseudonimo LDA, in modo che la sua figura non venisse prontamente associata a quella di Gigi D’Alessio. Il suo stile è nettamente diverso da quello del padre; lui stesso ha infatti così dichiarato: “Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi. Siamo il giorno e la notte nella musica”.

LDA: canzoni

Nel 2017, muove i suoi primi passi nel panorama musicale, scrivendo e incidendo il suo primo pezzo originale dal titolo Resta, che conta circa mezzo milione di ascolti sulle piattaforme di streaming.

In seguito, collabora con il padre al disco Buongiorno e, pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici, esce con il suo ultimo singolo Vivimi.

Nel corso del talent show, i suoi brani più ascoltati e amati sono Quello che fa male, Sai, Scusa: canzoni d’amore che narrano di una relazione ormai finita ma che continua ad essere presente nei ricordi.

Quello che fa male è stata certificata disco d’oro.

LDA: Amici

LDA è entrato nella scuola di Amici nell’edizione 2021/22: è uno dei cantanti più amati dal pubblico del talent. Durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, è stato protagonista di alcune polemiche con Anna Pettinelli e con l’allieva Elena, ma al contempo ha ottenuto anche molte soddisfazioni.

Ad ottobre, Rudy Zerbi gli ha sospeso la maglia in seguito ad alcuni screzi, riconquistata pochi giorni dopo. Una piccola crisi lo ha colpito nelle ultime settimane prima dell’inizio del serale: l’allievo ha confessato di aver paura di essere giudicato come raccomandato ma è stato sostenuto psicologicamente da Rudy Zerbi.

LDA: fidanzata

In merito alla sua vita privata, non risulta se Luca sia legato sentimentalmente o meno: da ciò che pubblica sui social, non si evince se abbia o meno una fidanzata.

LDA: Instagram

Su Instagram, LDA ha un proprio account ufficiale seguito da 273mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.