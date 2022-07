E’ tempo di vacanze per Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano è con la famiglia in Sardegna per un periodo di riposo estivo. Gigi è in compagnia di Denise Esposito, ultima compagna da cui ha avuto il quinto figlio, Francesco, e con la coppia c’è anche Andrea, figlio avuto da Anna Tatangelo, che oggi ha 12 anni.

Il settimanale Chi ha immortalato la famiglia nella villa di Porto Rotondo dove solitamente il cantante trascorre le vacanze.

Vacanze di Gigi D’Alessio

La coppia ha trascorso prima qualche giorno a Santorini poi ha fatto rientro in Italia e in Sardegna trascorrerà il resto delle vacanze. Gigi è un habitué della Sardegna. In quella stessa villa, infatti, ci andava già con Anna Tatangelo. Ora per Denise è la prima volta, come lo è per il piccolo Francesco, nato solo qualche mese fa. Gigi D’Alessio ha iniziato a frequentare Denise Esposito – avvocata napoletana 26 anni più giovane di lui – nel 2020. Si sono conosciuti a Capri, ad un concerto del cantante, che per lei è tornato a vivere a Napoli. Un anno dopo l’annuncio della gravidanza e poi l’arrivo di Francesco, lo scorso 24 gennaio.

Gigi D’Alessio ha altri 4 figli: Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato, e Andrea, avuto da Anna Tatangelo. Il cantante è anche nonno di tre nipoti, figli del primogenito.

In vacanza con loro anche la baby sitter. Proprio qualche giorno fa, Denise aveva mostrato su Instagram una foto del piccolo Francesco in una piscina. La stessa che Chi ha immortalato nel suo servizio fotografico. La sorpresa per molti, però, è la presenza di Andrea, il figlio di Anna Tatangelo che dunque ora trascorrerà qualche giorno con il papà e la nuova compagna.