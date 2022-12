È stato premiato a Roma per l’ingresso nella membership di Intercoiffure Mondial, Gianni Amarone, parrucchiere uomo professionista di Villaricca.

Gianni, insieme a due colleghi, Gaetano Novi e Giovanna Parisi, dopo un percorso annuale e sostenendo molteplici esami, sono diventati membri dell’organizzazione d’élite dei parrucchieri con sede a Parigi. Intercoiffure Mondial, infatti, riunisce circa 2.000 tra i migliori parrucchieri del settore provenienti da 42 paesi.

Gianni lavora, insieme al fratello Pierluigi, nello storico negozio napoletano di papà Agostino in via Santa Teresa Degli Scalzi, punto di riferimento per il centro storico di Napoli e oltre per quanto riguarda la cura della bellezza. Già formatore e tutor della “Fashion Lab Gallery”, Gianni ha formato numerosi professionisti del settore sin dalle prime battute.

Lunedì 28 novembre Amarone è stato protagonista della premiazione a Roma, a Piazza Risorgimento, dove ha coronato il suo sogno, quello di entrare nell’Olimpo dei parrucchieri. All’evento era anche presente la Presidente Intercoiffure Italia, Rosanna Scatigno.