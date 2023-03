Si tinge di giallo il ferimento di un 38enne giunto nella tarda serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. La vittima è arrivato presso il nosocomio dell’area nord con ferite da taglio e contusioni sul corpo.

Giallo tra Casoria e Giugliano: accoltellato 38enne

Sul caso indagano i militari del nucleo operativo e radiomobile di Giugliano in Campania. Sul corpo del 38enne sono state diagnosticate diverse contusioni e due lievi da arma da taglio al fianco e alla schiena. L’uomo non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, la vittima sarebbe stata pestata e accoltellata nel comune di Casoria per motivi ancora poco chiari. Non ha saputo fornito indicazioni precise sulla vicenda. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire a dinamica e responsabili. Non si esclude alcuna pista.