Giallo nel Sannio, marito e moglie trovati senza vita in un laghetto artificiale

Marito e moglie, entrambi ultraottantenni, sono stati trovati morti nel territorio del Sannio. Il dramma si è consumato a Guardia Sanframondi, dove la coppia era uscita nel pomeriggio senza più rientrare a casa. Con il passare delle ore è scattato l’allarme e, in serata, è arrivata la tragica scoperta.

I due coniugi sono stati rinvenuti senza vita nelle acque di un laghetto artificiale situato all’interno di un’area attrezzata per picnic, immersa nella pineta della zona collinare del paese, che conta poco più di 4.500 residenti.

A dare l’allarme erano stati alcuni familiari, preoccupati per il mancato rientro degli anziani, che hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri. Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento dei corpi: lui, Michele Pelosi, 85 anni, originario di Cerreto Sannita, e la moglie Maria Natalina Di Guglielmo, di 87 anni. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Benevento, che hanno provveduto al recupero delle salme. La Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso. Secondo una prima ricostruzione, entrambi soffrivano di patologie legate all’età avanzata e potrebbero aver perso l’orientamento.

Non si esclude che uno dei due possa essere stato colto da un malore o sia rimasto vittima di un incidente e che l’altro, nel tentativo di prestare aiuto, sia finito a sua volta nell’acqua. Saranno però gli ulteriori accertamenti a fare piena luce sulla dinamica di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, lasciandola sgomenta e addolorata.