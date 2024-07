E’ caduta giù da una scarpata, la 33enne di origini ucraine trovata morta in un dirupo a Barano, in una strada chiamata via Terone Vatoliere, a Ischia, poco distante la sua abitazione.

Ischia, 33enne precipita in un dirupo: trovata senza vita dal fidanzato

A ritrovare il cadavere, intorno alle 15, il compagno ischitano con cui conviveva che ha allertato i carabinieri della locale stazione i quali hanno richiesto l’intervento del medico legale. Quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un incidente si tinge di giallo. L’altezza dalla quale verosimilmente sarebbe caduta la 33enne è poco elevata, sul corpo, non sono stati trovati segni di violenza, secondo la valutazione della scientifica che è intervenuta sul posto.

Così è stata disposta dalla Procura l’autopsia sul corpo della donna per capire cosa possa averla uccisa. Al momento le cause sono state giudicate accidentali, ma nei prossimi giorni sarà possibile ricostruire i fatti con chiarezza. La donna viveva da diversi anni a Ischia assieme, giunta sull’isola assieme alla madre. Conosceva bene la strada sebbene sia poco praticata e difficile da praticare. Gli inquirenti al momento sembrano non escludere alcuna pista.