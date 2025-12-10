Giallo a Giugliano, 30enne lasciato agonizzante in strada davanti al bocciodromo. Indaga la Polizia

Paura nel pomeriggio di ieri, martedì 9 dicembre, nei pressi del bocciodromo di Giugliano, dove un giovane di circa 30 anni sarebbe stato scaricato da una Smart Fortwo e abbandonato agonizzante sull’asfalto. A segnalare la scena sono stati alcuni presenti, che avrebbero visto l’auto fermarsi per pochi istanti prima di ripartire velocemente.

La dinamica ancora da chiarire

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo – in evidente stato di alterazione psicofisica– era in compagnia di un altro uomo quando sarebbe avvenuto l’episodio. Resta tuttavia da capire cosa sia accaduto a bordo della vettura. Non si esclude che i due potrebbero aver fatto uso di sostanze psicotrope.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini, e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 30enne prima di trasportarlo in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni cliniche. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni, recuperando immagini da eventuali telecamere di sorveglianza e rintracciando la Smart coinvolta.