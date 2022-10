E’ da giorni che si parla di quanto accaduto al Grande Fratello Vip con il concorrente Marco Bellavia e la sua uscita dal reality. Bellavia, ex volto di Bim Bum Bam, ha abbandonato la casa del Grande Fratello dopo che era stato emarginato dal gruppo e preso di mira dagli altri concorrenti dopo aver manifestato apertamente i suoi problemi di depressione.

A seguito della sua uscita, ci sono state ripercussioni tra i concorrenti che hanno avuto parole dure e atteggiamenti irrispettosi nei confronti di una sofferenza, come l’eliminazione di Ginevra Lamborghini e l’uscita di Giovanni Ciacci.

Marco Bellavia e la sua depressione

In tanti si sono chiesti di cosa soffrisse Bellavia e da dove provenissero gli atteggiamenti che ha avuto nella casa. E’ stato visto più volte piangere, non dormire, a terra in lacrime. “Si tratta di ansia e paura – ha spiegato lo storico volto di Bim Bum Bam (quando era ancora nella casa) ad Antonella Fiordelisi -. Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a tanta gente. Sono sotto stress qui dentro. Ma anche fuori non sono stato bene. Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico. E allora quando ti trovi in mezzo a tanta gente che pensa… Io poi ho scoperto da poco di essere molto empatico. Accumulo le sensazioni esterne e questo mi ha destabilizzato. Forse ho perso un po’ la bussola”.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam, dopo aver confidato agli altri concorrenti di soffrire di depressione, è stato bullizzato dal branco, con frasi del tipo “se hai dei problemi stai a casa tua”, “questo è proprio scemo”, “vai alla neurodeliri”, “stai zitto” e ricevendo solidarietà solo da pochissimi inquilini.

A chi lo ha attaccato per aver deciso di partecipare al reality show nonostante il suo dolore, Bellavia ha risposto: “Se sono solo non riesco ad uscirne. Magari tutti insieme, mi aiuterete anche in maniera fantasiosa a stare meglio. Magari mandiamo anche un bel messaggio. Fuori magari i ragazzi daranno una mano a chi ha bisogno. A me piacerebbe creare una comunità fuori”. Bellavia non si è aperto molto nella sua permanenza in casa. Ha dato consigli ad Antonella per prendersi cura della sua salute mentale sin da giovane. “Tu sei piccola – le ha detto – se impari a prenderti cura della mente adesso, non avrai i miei problemi a 60 anni. Se piango è così, non so bene perché. Quando non sai bene il motivo hai paura di ciò che non sai”.

Come si legge sul suo sito, Bellavia oltre ad aver lavorato in televisione per 20 anni è poi divenuto mental cocah “e ha sviluppato un’attenta e preziosa sensibilità nei confronti dei bambini e dei più deboli. Ama aiutare le persone e cerca di fare il suo meglio sempre con il cuore e con la migliore intenzione”.