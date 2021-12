E’ scoppiata la passione all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: che ha fatto pensare ai loro fan che stia nascendo qualcosa di importante e possano diventare una coppia ufficiale. Sophie non è ancora convinta del sentimento che Gianmaria nutre per lei: si è infatti lamentata con Biagio D’Anelli che il ragazzo sarebbe scomparso dopo le effusioni che si sono scambiati.

Il bacio che Sophie e Gianmaria si sono scambiati è stato davvero molto passionale; nonostante questo, la ragazza ha confessato a un altro concorrente, Biagio D’Anelli, di non essere sicura dei sentimenti che Antinolfi realmente nutre nei suoi confronti. Secondo lei, infatti, lui sarebbe completamente sparito dopo le effusioni pubbliche in diretta.

L’ex tronista si è lasciata andare dopo tanta diffidenza nei confronti dell’imprenditore, mettendo fine alle discussioni che hanno caratterizzato il loro rapporto sin dal principio. Dopo il bacio ad alto tasso erotico, la mattina successiva sono apparsi distanti e questo ha lasciato interdetto Biagio che ha chiesto spiegazioni.

“Visto che ormai ti sei esposta, baciandoti, comunque l’attrazione c’è e lo hai dichiarato anche tu. Se mi dovessi baciare con qualcuno, il giorno dopo al risveglio la mia priorità sarebbe lei, vorrei darle un bacio. Fa strano il fatto che voi non lo abbiate come pensiero, dopo esservi uniti in quel bacio” sostiene D’Anelli.

Sophie ha chiarito che tra lei e Gianmaria non c’è ancora un feeling sentimentale, tanto che l’imprenditore si è tenuto a debita distanza dopo il bacio: “Dipende come vuoi improntare questo rapporto. Lui mi ha abbracciato al mattino, poi non ci siamo visti tutto il giorno. Io sono sicura che gli piaccio a livello fisico, come penso anche io. Poi ci sono tanti tipi di piacere, tanti tipi di amore e rapporti. Noi non abbiamo tutto, e per questo mi sono sempre frenata. Mi sono lasciata andare, mi sono vissuta questo momento, senza pensare a come andrà dopo”.