Gianmaria Antinolfi è un imprenditore napoletano, adesso concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo alcune curiosità su di lui: età, che lavoro fa, Belen, padre e fidanzata.

Gianmaria Antinolfi: età

Il manager è nato a Napoli il 30 giugno 1985. Ha dunque 36 anni ed è del segno del Cancro.

Che lavoro fa

Gianmaria Antinolfi è direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due società che fanno parte del gruppo Kering.

Il Kering Group è noto per essere proprietario di famosi marchi come: Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta. Precedentemente è stato manager per Kenzo e Conceria Tari.

Belen

L’imprenditore napoletano è finito alla ribalta nelle pagine di cronaca rosa per il flirt con Belen Rodriguez. Il flirt risale all’estate 2020, quando Rodriguez era nuovamente single, dopo l’ennesima rottura con Stefano Di Martino.

All’epoca Antinolfi, invece, non era libero. Stava già frequentando Dayane Mello, che però non ha tardato a scaricare in favore della showgirl. “Di lei potrei parlare soltanto in modo meraviglioso. Siamo stati insieme a Capri e a Ibiza – dice Antinolfi di Belen alla camera del GF 6 – sono stato fortunato“. La coppia è durata poche settimane, mentre gli sfoghi di Dayane Mello riempivano le pagine di gossip.

Di Belen però si è tornati a parlare di nuovo. Durante una chiacchierata tra Gianmaria Antinolfi e la principessa Jessica Selassiè, l’imprenditore ha parlato della sua ex fidanzata argentina, rivelando che lei è rimasta incinta durante la loro relazione.

Delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta e sul web in tantissimi hanno trovato di pessimo gusto raccontare un fatto del genere davanti a tutta Italia. Ma queste parole, l’avrebbe notate anche la diretta interessata, infatti, Belen Rodriguez ha risposto sui social dicendo: “Non ho capito bene il discorso”.Una frase che serve a far capire che non c’è nulla di vero in questa affermazione.

Padre

Gianmaria Antinolfi ha parlato in più occasioni del rapporto con la sua famiglia, in particolare di quello con suo padre. Antinolfi ha raccontato che suo padre ha deciso di allontanarsi quando era solo un bambino, ma con lui ha sempre avuto un buon rapporto. Tuttavia, gli rimprovera di esser stato un suo amico che un padre vero e proprio. Gianmaria Antinolfi ha anche ammesso ad Alfonso Signorini in confessionale di volerlo abbracciare durante i loro incontri contemporanei ma di non riuscirci e ha anche confessato al presentatore come questa cosa lo faccia soffrire molto.

Fidanzata

Il gieffino al momento non è fidanzato con nessuna. Anche se nelle ultime ore è stato sorpreso a letto con Sophie Codegoni mentre si scambiavano un bacio sotto le lenzuola.