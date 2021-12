Sophie Codegoni è una modella di Varese, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2021, condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, fidanzato, com’era prima e adesso, madre e il legame particolare con Gianmaria Antinolfi.

Sophie Codegoni: età

Sophie Codegoni nasce a Riccione il 22 dicembre 2000. Ha dunque 20 anni ed è del segno del Sagittario.

Fidanzato

L’ex modella di Chiara Ferragni non è fidanzata. In passato il suo nome è stato associato a Fabrizio Corona, poiché l’ex paparazzo dichiarò che fosse la sua fidanzata. Notizia smentita dalla stessa Codegoni. Di lei sappiamo, però, che è stata legata sentimentalmente a Matteo Ranieri, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Fu lei stessa, in qualità di tronista, a sceglierlo. Ma la loro relazione non è andata avanti, la gieffina prima di entrare nella casa più spiata d’Italia ha rivelato che “credevo di aver trovato una persona vera, ma una volta usciti la situazione è stata totalmente diversa. Io a lui non piacevo”. Non si fece attendere la replica di Ranieri, che su Instagram pubblicò una storia nella quale appariva con un naso lungo, alla Pinocchio, come a voler dire che la gieffina stesse mentendo.

Madre e padre

I genitori di Sophie Codegoni si chiamano Stefano e Valeria Pasciuti. Entrambi hanno avuto la giovane gieffina quando avevano circa 25 anni. La loro relazione, però, non ha funzionato e i due si sono lasciati quando Sophie aveva all’epoca soli 3 anni. Tuttavia, mamma e papà hanno sempre cercato di mantenere un buon rapporto per la loro figlia.

Stefano Codegoni nella vita fa l’imprenditore: gestisce un importante locale in Corso Como a Milano. Adesso ha una fidanzata, si tratta dell’ex gieffina Man Lo Zhang. La donna, di origini cinesi, che aveva partecipato all’edizione Nip del reality nel 2006 conquistando il cuore del pubblico da casa (e anche quello della Gialappa’s Band). Non si sa da quanto tempo Stefano e Man stiano isieme ma sicuramente non si tratta di un breve flirt.

Com’era prima e dopo

La gieffina ha rivelato di essersi sottoposta alla chirurgia estetica. Si è rifatta bocca e seno. Ecco com’era prima e dopo i ritocchini.

Gianmaria Antinolfi

L’ex tronista di Uomini e Donne aveva ammesso l’attrazione fisica per il napoletano, ma lo aveva sempre aspramente criticato per il suo carattere. “Non mi prende mentalmente”, aveva confessato. E invece ieri sono finiti a letto e si dati perfino un bacio sotto le lenzuola. A confermare l’incontro ravvicinato è stata Sophie, che appena Gianmaria Antinolfi si è alzato per andare in cucina a prendere dell’acqua, ha chiamato Lulù e le ha confessato: “Ho fatto un disastro. Non puoi capire”.