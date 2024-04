Un incendio di natura dolosa seguito da sparatoria ha visto l’intervento immediato delle forze dell’ordine questo pomeriggio a Palma Campania.

Incendio a Palma Campania: Cinque autocompattatori per rifiuti dati alle fiamme

L’episodio è verificato in un’area parcheggio situata in via Nove Sche, dove sono stati incendiati cinque autocompattatori di una nota società di raccolta rifiuti.

Secondo le informazioni preliminari, ancora in fase di verifica, autori non ancora identificati avrebbero appiccato il fuoco ai mezzi prima di sparare alcuni colpi d’arma da fuoco. Fortunatamente, non sono stati riportati feriti, ma i danni materiali sono considerevoli.

I Carabinieri della Compagnia di Nola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sono ora sul posto per raccogliere prove e testimoni che possano aiutare a ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

È forte il sospetto che l’evento possa essere legato ad attività estorsive.