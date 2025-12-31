Geolier feat. 50 Cent: è ufficiale, pubblicato il singolo “Phantom”

Da settimane circolavano foto, video e indiscrezioni. Oggi arriva la conferma ufficiale: il featuring tra Geolier e 50 Cent è realtà. Un annuncio che irrompe come un fulmine nel panorama urban italiano, segnando l’ennesimo colpo di scena – forse il più clamoroso – nella carriera del rapper del rione Gescal.

Il singolo si intitola “Phantom”, un brano che fonde il dialetto napoletano con il sound crudo e inconfondibile del rap americano, firmato G-Unit. Non si tratta di una semplice collaborazione, ma di un punto di svolta: l’incontro tra la storia dell’hip hop mondiale e Napoli, tra una leggenda assoluta del rap e uno dei protagonisti più rappresentativi della nuova scena partenopea.

Per Geolier, “Phantom” è molto più di un featuring: è la realizzazione di un sogno che entra di diritto nella cultura pop contemporanea, consacrandolo su un palcoscenico internazionale.

Il brano è il terzo estratto da “Tutto è Possibile”, il nuovo album di Geolier in uscita il 16 gennaio. E ancora prima che il disco arrivi al pubblico, questa collaborazione – insieme ai brani “Fotografia” e “081” – ha già scritto una pagina di storia della musica urban italiana.