Geolier, cresce l’attesa per il nuovo album: “Fotografia” anticipa un brano d’amore

Sale la febbre tra i fan di Geolier, il rapper dei record che continua a stuzzicare il pubblico con spoiler e anticipazioni sui social rispetto al suo nuovo album. A far impazzire il web, questa volta, è “Fotografia”, una breve anteprima di quello che sembra essere un brano d’amore intenso e personale, secondo molti, dedicato alla fidanzata Chiara Frattesi.

Un testo struggente, accompagnato da un video che in poche ore ha fatto il pieno di like, condivisioni e commenti, confermando la potenza mediatica dell’artista partenopeo. Geolier ha rivelato che il nuovo album è ormai chiuso, anche se titolo e data di uscita restano top secret.