Geolier ha appena acquistato una nuova casa. Dopo aver ottenuto un enorme successo nella sua città natale, Napoli, e aver conquistato il pubblico nazionale durante l’ultimo Festival di Sanremo, dove ha superato tutte le aspettative piazzandosi al secondo posto con il brano “I p’ me, tu p’ te”, l’artista rivelazione dell’anno ha deciso di trasferirsi.

Geolier compra casa a Pozzuoli: è un’enorme villa con piscina e vista su Capri

Sempre legato a Secondigliano, il quartiere dove è nato, Geolier aveva scelto di non cambiare radicalmente il suo stile di vita e, nonostante la fama, ha continuato a vivere nella casa di famiglia. Ora, però, ha acquistato una grande villa nei Campi Flegrei, precisamente a Pozzuoli, il cui prezzo si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro.

Situata in un parco privato in Via San Gennaro Agnano, è una villa enorme e ultrapanoramica che fino a pochi giorni fa era tra le proprietà offerte dalla Knight Immobiliare, un’agenzia specializzata in immobili di lusso che l’aveva messa in vendita dallo scorso gennaio.

La nuova villa del rapper di Secondigliano si sviluppa su tre livelli collegati da scale a chiocciola per un totale di circa 400 mq coperti. All’interno, l’arredamento è minimalista con pareti completamente bianche, un salone con cucina living e grandi vetrate panoramiche, quattro camere da letto, sette bagni, una palestra e una zona relax con idromassaggio e sauna in stile finlandese.

Vista panoramica su Capri

Il suo punto forte? I 1500 mq di spazio esterno, che includono giardini e terrazze attrezzate, tra cui spicca quella con piscina a sfioro e vista panoramica su Capri e Nisida. Al momento, sul profilo social del rapper non ci sono foto della proprietà appena acquistata, ma basta guardare il vecchio video postato dall’agenzia immobiliare per ammirarla.