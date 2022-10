Tragedia in casa dove un uomo di 42 anni, Claudio Evangelista, con problemi psichiatrici, ha ucciso il padre, Francesco Evangelista, 77 anni, davanti agli occhi della sorella. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri nell’abitazione in via Novella sulle alture di Genova Prà.

Dramma in casa a Genova, uccide il padre con una coltellata al cuore

I motivi della follia omicida sarebbero futili. Il 42enne, infatti, da quanto si apprende, era infastidito dal volume troppo alto della televisione. L’omicida a quel punto avrebbe preso un coltello e con un’unica coltellata al cuore ha ucciso l’anziano padre.

A chiamare i soccorsi è stata la sorella, che ha trovato il papà a faccia in giù nel soggiorno già privo di vita. In casa era presente anche la moglie della vittima; le due donne non sono state ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e quelli della Squadra Mobile della questura di Genova. Il quarantaduenne è stato arrestato. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero stati in precedenza episodi simili segnalati alla polizia. Claudio Evangelista era seguito perché era depresso.