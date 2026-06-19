Cercola, minore scappa alla vista dei carabinieri e lancia pistola da auto in corsa

Inseguimento tra i Carabinieri della tenenza di Cercola e un minore alla guida di un suv. Il ragazzo avrebbe percorso via Matilde Serao a tutta velocità. All’incrocio con via Argine avrebbe improvvisamente frenato, lasciando tracce sull’asfalto. Il giovane alla guida avrebbe continuato la fuga procedendo a ritroso via Serao e imboccando via Aldo Moro contro mano.

Cercola: minore fugge alle forze dell’ordine alla guida di un suv

L’inseguimento sarebbe poi continuato fino in via don Minzoni, dove il passeggero avrebbe gettato fuori dal finestrino una pistola. Dopo qualche centinaio di metri una manovra dei carabinieri, supportati da altre gazzelle, avrebbe posto fine alla corsa del minore.

Alla guida c’era un ragazzo di 17 anni, già noto alle forze dell’ordine, il passeggero invece un 24enne e incensurato e sui sedili posteriori un 19enne, anche lui incensurato. Il minore alla guida è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 24enne, che avrebbe gettato la pistola fuori dal finestrino, è adesso in carcere. L’arma sequestrata è una calibro 7,65 con un colpo in canna e cane alzato, pronta a fare fuoco.