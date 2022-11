Non è una delle migliori accoglienze per la stella nascente del calcio Napoli. Khvicha Kvaratskhelia, il talentuoso calciatore georgiano che sta infiammando il Maradona ogni domenica, è stato vittima di un furto nella sua abitazione di Cuma, tra Bacoli e Pozzuoli.

Ladri in casa di Kvara: furto da più di 35mila euro

Non è chiara la dinamica dell’accaduto, ma è certo che – come riporta Il Corriere dello Sport – ignoti si sono introdotti all’interno dell’abitazione dell’atleta a Cuma e hanno potato via una delle sue auto, una Mini Countryman dal valore superiore a 35mila euro.

I malviventi sono entrati mentre il calciatore era in casa. Una volta entrato in garage, Kvara si è reso conto del furto e ha già sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli. Spetterà adesso alla Polizia indagare sull’accaduto e risalire agli eventuali responsabili. Non sarebbe infatti il primo colpo in zona e ad agire potrebbe essere una banda. Nonostante la disavventura, però, il calciatore oggi è andato ad allenarsi regolarmente con la squadra.