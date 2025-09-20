Nella notte tra mercoledì e giovedì si è consumato un furto ad Aversa, ai danni del centro scommesse Goldbet situato lungo viale Kennedy.

Furto nella notte ad Aversa: colpo al centro scommesse Goldbet di viale Kennedy

Secondo una prima ricostruzione, tre persone, con il volto coperto, hanno fatto irruzione all’interno del locale riuscendo a portare via qualche migliaio di euro in contanti.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Aversa, che hanno avviato le indagini per provare a risalire agli autori del colpo. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia all’interno dell’attività che nelle aree limitrofe, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Il furto è avvenuto in pochi minuti e, al momento, non risultano segnalati danni a mi persone.

Le indagini sono in corso e non si esclude che i malviventi abbiano agito con un piano già collaudato.