Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Napoli Nord hanno effettuato l’arresto in flagranza di reato di due individui accusati di furto, ricettazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. I fatti sono accaduti venerdì lo scorso venerdì, venerdì 26 gennaio.

Furto nel cantiere ad Acerra, arrestati due uomini di Afragola dopo inseguimento

L’operazione è scattata quando i poliziotti, impegnati in un servizio ordinario, hanno notato una Fiat Panda di colore bianco con il baule aperto, carico di pedane metalliche da ponteggio che sporgevano dalla vettura. Sospettando dell’andatura anomala della vettura, gli agenti hanno deciso di affiancarla, ma il conducente ha accelerato per evitare il controllo di Polizia.

Dopo aver percorso alcuni metri, i due occupanti hanno improvvisamente abbandonato il veicolo ancora in movimento, il quale ha proseguito senza conducente, costituendo un serio pericolo per la circolazione stradale. Fortunatamente, uno degli agenti è intervenuto tempestivamente, riuscendo a fermare e mettere in sicurezza l’auto sulla corsia di emergenza. Nel frattempo, l’altro agente ha inseguito i fuggitivi, riuscendo a bloccare il passeggero.

L’uomo, identificato come un 34enne residente nel rione Salicelle del comune di Afragola, è stato condotto in ufficio, mentre sono iniziate le ricerche del complice, un 35enne di Afragola, bloccato poco dopo.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto utilizzata dai due soggetti era stata rubata alcuni giorni prima a Caivano, mentre le pedane metalliche erano state asportate in una notte da un cantiere ubicato nel comune di Acerra. Entrambi gli indagati, con precedenti specifici di polizia, sono stati tratti in arresto e, su autorizzazione della Autorità Giudiziaria, sono stati associati alla casa circondariale di Poggioreale.