Polizia in azione in via Toledo a Napoli, fermata una ragazzina dopo aver rubato abiti in un negozio. I poliziotti del Commissariato Montecalvario sono intervenuti nella serata di ieri, martedì 28 giugno, dopo la segnalazione di un furto.

Napoli, furto in via Toledo

Giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla responsabile dell’esercizio commerciale e da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato una ragazzina la quale, oltrepassate le barriere antitaccheggio, aveva fatto scattare l’allarme sonoro.

La minorenne, infatti, pensando di non essere notata da altri clienti e dalla sicurezza, aveva rubato 11 capi di abbigliamento nascondendoli in uno zainetto che aveva con se. Il valore della merce è stato quantificato in circa 140 euro.

Gli operatori sono riusciti a bloccarla, l’hanno identificata per una 17enne napoletana e l’hanno denunciata per furto aggravato.