Intervento dei carabinieri della stazione di Marigliano in via del Carmine, al km 6+244, presso la postazione di controllo dei passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato. I militari ieri mattina sono intervenuti a seguito di un furto avvenuto nella cabina di comando utilizzata per la gestione del traffico ferroviario.

Furto di materiale elettrico ai passaggi a livello a Marigliano: stop alla tratta Cancello–Sarno

Poco prima un gruppo di sconosciuti aveva sottratto materiale elettrico dall’impianto, provocando gravi conseguenze sul servizio ferroviario. Il furto ha infatti determinato l’interruzione della tratta Cancello–Sarno e ha causato anche un incendio dei circuiti elettrici, verosimilmente innescato da un cortocircuito successivo all’asportazione dei componenti.

Sul posto sono stati effettuati i primi accertamenti per ricostruire l’accaduto e quantificare i danni. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno lavorando per individuare i responsabili.