Furto di energia a Napoli: pizzeria, parrucchiere, lavanderia e case alimentati con allacci illegali

Allacci abusivi alla rete elettrica scoperti a Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli. È il bilancio dei controlli a tappeto effettuati dai Carabinieri, insieme al personale tecnico Enel, che hanno passato al setaccio abitazioni e attività commerciali della zona. Su tredici tra case e negozi controllati, tredici sono risultati collegati illegalmente alla rete elettrica.

Controllate 9 abitazioni e 4 attività commerciali

Nel dettaglio, i militari hanno verificato 9 abitazioni e 4 attività commerciali: un market, una pizzeria, un parrucchiere e una lavanderia. Tutti esercizi regolarmente aperti e in pieno funzionamento, ma – secondo quanto accertato – alimentati tramite energia elettrica rubata.

Un fenomeno che, stando alle dichiarazioni raccolte durante i controlli, sarebbe ormai considerato una consuetudine. La frase più ripetuta dalle persone identificate è stata infatti: «Qui lo fanno tutti, è la normalità». Il problema degli allacci abusivi alla rete elettrica a Napoli resta diffuso, soprattutto in alcune aree periferiche. Oltre al danno economico per le aziende fornitrici, il fenomeno comporta anche gravi rischi per la sicurezza pubblica, con possibili cortocircuiti e incendi.