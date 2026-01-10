Furto a Marano, malviventi rubano gioielli e soldi nella casa di una coppia

È ancora emergenza furti in casa nell’area a nord di Napoli. Vittima dei topi di appartamento, questa volta, una coppia di Marano, residente nel quartiere di Città Giardino.

Come racconta Il Mattino, Sergio De Filippis, 51 anni, e sua moglie Marwa si sono trovati di fronte a una scena devastante una volta rientrati nella loro casa di via Del Mare: indumenti e oggetti personali sparsi ovunque, armadi e cassetti aperti, e preziosi scomparsi.

Il colpo approfittando dell’assenza della coppia

Secondo il racconto di Sergio e Marwa a Il Mattino, il furto sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì, tra le 17.30 e le 19, approfittando della loro assenza. I malviventi avrebbero rubato soldi, gioielli, compresa la fede nuziale e l’anello di fidanzamento, e lasciato anche una mazza di ferro vicino alla porta d’ingresso, creando grande paura.

Denuncia e indagini in corso

La coppia ha subito sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Marano, che stanno conducendo accertamenti e valutando le immagini di videosorveglianza di una telecamera vicina che potrebbe aver ripreso i malviventi.