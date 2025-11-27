Furti nelle auto nel Cilento: carte di credito rubate e vestiti rivenduti online, quattro misure cautelari

Furti su auto parcheggiate nel Cilento: smantellata una banda

Avevano trasformato il saccheggio delle auto parcheggiate in un’attività sistematica: in caso di rinvenimento di carte di credito, tentavano di effettuare prelievi agli sportelli ATM, senza però riuscirci. Molto più redditizio, invece, il traffico dei capi di abbigliamento rubati, rivenduti su Internet tramite una piattaforma online. Questo è uno degli elementi emersi dall’inchiesta che ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di due uomini e due donne accusati di una serie di furti su automobili e del furto di un veicolo avvenuti lungo il litorale Cilentano.