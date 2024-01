Il modus operandi è sempre lo stesso: frantumare i finestrini delle auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola per portare via agevolmente oggetti e/o accessori e parti meccaniche. Ad incastrare una banda, composta da tre persone (due uomini e una donna), il sistema di videosorveglianza e di letture targhe della Union Security, che ha intercettato un’auto sospetta su cui viaggiavano a bordo i malviventi.

Furti nei centri commerciali, Union Security incastra tre ladri

La gang è stata fermata ieri sera, dopo aver tentato l’ennesimo furto. Il veicolo su cui erano a bordo i ladri è stato individuato da una telecamera cattura targhe, mentre si trovava all’interno del parcheggio del noto centro commerciale. Registrata la targa, già segnalata in precedenza, è scattato l’allarme: gli uomini del servizio di vigilanza privata hanno così allertato i Carabinieri che, nel giro di pochi minuti, si sono precipitati sul posto e qui hanno fermato insieme, militari dell’Arma e vigilantes, i tre balordi. L’operazione è avvenuta mentre il veicolo in questione procedeva, insieme ad altri veicoli, in direzione dell’uscita e di altre aree di sosta. Dopo i controlli, i tre sono stati arrestati.