Due uomini sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver messo in piedi un vasto giro di furti di prodotti ittici, causando un danno economico stimato in oltre 700mila euro. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento, a Piano di Sorrento e ad Angri, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

Furti di pesce per oltre 700mila euro: due arresti tra Piano di Sorrento e Torre Annunziata

I destinatari della misura cautelare sono un 60enne residente a Piano di Sorrento e un 41enne di Torre Annunziata, entrambi gravemente indiziati di una lunga serie di furti aggravati, commessi in concorso tra loro. Le indagini hanno accertato che i due, dipendenti di una ditta di commercio ittico con sede a Sorrento, si sarebbero impossessati nel tempo di ingenti quantitativi di pesce, introdotti di notte nei locali dell’azienda grazie a un duplicato delle chiavi ottenuto illecitamente.

Le sottrazioni, avvenute tra marzo 2023 e dicembre 2024, erano finalizzate alla consegna della merce a un terzo soggetto, che si occupava di “ordinare” i prodotti e curarne la successiva rivendita. Le centinaia di episodi contestati avrebbero provocato un danno economico ingente al titolare dell’attività di rivendita ittica L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata e condotta dai Carabinieri della Stazione di Sorrento, ha preso avvio dopo l’arresto in quasi flagranza di uno dei due indagati, sorpreso la notte del 17 dicembre 2024 mentre trasportava merce rubata.

Le indagini

Decisivi, ai fini investigativi, sono stati l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’esame dei telefoni cellulari degli indagati, che hanno consentito di ricostruire il quadro accusatorio e risalire ai presunti responsabili. I due si trovano ora agli arresti domiciliari.