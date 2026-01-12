Otto persone colpite da misura cautelare nell’ambito di un’importante operazione dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, eseguita alle prime ore di oggi, 12 gennaio 2026. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica locale. In particolare, quattro indagati sono stati condotti in carcere mentre per altri quattro sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere finalizzata ai furti di autovetture e alle estorsioni, secondo il noto sistema del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

Furti d’auto e “cavallo di ritorno” a Nola: 8 arresti dei carabinieri

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola e condotte dai militari della Sezione Operativa di Castello di Cisterna, hanno consentito di documentare l’operatività di un gruppo criminale prevalentemente dedito al furto di auto, seguito dalla richiesta di denaro ai legittimi proprietari per ottenere la restituzione dei veicoli. Agli indagati vengono contestati complessivamente 56 furti di autovetture e 6 episodi di “cavallo di ritorno”, di cui tre tentati e tre portati a termine.

Nel corso delle attività investigative sono state inoltre arrestate in flagranza di reato quattro persone, recuperate sette auto rubate e riciclate con targhe clonate, nonché individuate officine meccaniche ritenute compiacenti, dedite al riciclaggio e alla ricettazione di veicoli e parti di essi. Molte delle auto sottratte erano parcheggiate nei pressi dell’ospedale di Nola e di una clinica medica di Ottaviano e appartenevano a persone sottoposte a lunghe cure, particolarmente vulnerabili.