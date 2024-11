Un’azione incisiva contro il fenomeno dei furti di autovetture ha portato i Carabinieri della Compagnia di Aversa a denunciare quattro persone in soli quattro giorni.

Furti d’auto a Lusciano: quattro persone denunciate dai Carabinieri di Aversa

Il primo episodio risale al 4 maggio scorso, quando a Lusciano una Fiat 500X è stata rubata poco dopo che il proprietario, un 67enne di Trentola Ducenta, l’aveva parcheggiata in strada. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, all’esame dei tabulati telefonici e alle banche dati delle forze di polizia, i militari della Stazione di Lusciano sono riusciti a identificare i responsabili del furto.

I colpevoli, un 32enne pregiudicato di Casoria e un 28enne censurato di Afragola, sono stati denunciati in stato di libertà e proposti per il foglio di via obbligatorio. Entrambi dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

Un secondo intervento è avvenuto il 19 novembre, sempre a Lusciano, quando i Carabinieri della sezione Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino insospettito dal comportamento di due uomini. Durante la perquisizione personale e veicolare, i militari hanno trovato chiavi alterate e grimaldelli, strumenti comunemente utilizzati per compiere furti. I due, entrambi 50enni del napoletano, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.