Sono ormai esasperati i residenti di Lago Patria. L’emergenza furti sta mettendo a dura prova decine, centinaia di famiglie che vivono in zona. Che sia notte o sia giorno bande di criminali mettono a segno furti nelle abitazioni, con o senza persone al loro interno. Televisori, utensili, attrezzi da lavoro, soldi o monili: fanno razzia di tutto ciò che trovano. Ma al di là del valore economico degli oggetti derubati è la paura a farla da padrona. Al punto che alcuni hanno abbandonato le proprie abitazioni.

O chi come una giovane che è tornata a dormire nel letto dei genitori.

Il terrore è evidente nei loro occhi. Le denunce sono decine alle forze dell’ordine. E così i residenti che si sentono abbandonati hanno creato un gruppo whatsapp per stare in allerta. Si chiama occhi aperti vicini e la scorsa settimana gli ha consentito di bloccare uno dei malintenzionati.

La zona presa di mira non è particolarmente isolata ma in via signorelli a patria sicuramente l’assenza di illuminazione pubblica agevola i balordi.