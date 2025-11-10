Furgone carico di giornali rubato per tentare raid a bancomat di San Gennaro Vesuviano

Nuovi sviluppi arrivano dalle indagini sul furto di un furgone carico di giornali, avvenuto nella notte a Roccarainola, in provincia di Napoli. Il veicolo, un Fiat Ducato, è stato successivamente utilizzato per tentare un colpo a un bancomat a San Gennaro Vesuviano, ma il piano dei ladri è fallito grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Il furto del furgone e il tentato assalto al bancomat

Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato e dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Nola, circa un’ora dopo il furto il mezzo è stato impiegato per provare a sradicare il bancomat della filiale Credit Agricole di San Gennaro Vesuviano. Tuttavia, l’allarme dell’istituto di credito ha costretto i malviventi a fuggire, abbandonando il piano. Il furgone, poi, è stato rinvenuto a Caivano, sempre nel territorio napoletano, completamente vuoto.

L’assalto al corriere dei giornali

La rapina è avvenuta nelle prime ore del mattino a Roccarainola. Tre uomini armati e con il volto coperto, arrivati a bordo di una BMW bianca, hanno aggredito l’autista del furgone che stava effettuando la distribuzione dei quotidiani — tra cui Il Roma, Metropolis e Sannio Quotidiano — per le edicole della zona. I banditi si sono impossessati del mezzo, lasciando il conducente illeso ma sotto shock.

Ipotesi sul movente del furto

In un primo momento si era pensato a un atto intimidatorio rivolto a una delle redazioni dei giornali trasportati, ma le indagini hanno rapidamente chiarito che il vero obiettivo era il veicolo, poi usato per il tentato furto del bancomat. Le autorità stanno ora lavorando per identificare i responsabili, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto.